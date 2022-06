Garaż- ciekawe i praktyczne pomysły na przechowywanie

Czy to narzędzia, czy rzadko noszone buty, czy też słoiki z przetworami- przedmioty te zazwyczaj zajmują dużo miejsca, a ich przechowywanie w piwnicy należy do problematycznych. Z jednej strony, chcemy, aby ułożone było one porządnie, w zorganizowany sposób, który pozwoliłby na łatwy do nich dostęp. Z drugiej strony, ich ilość i fakt, że znajdują się one w piwnicy, gdzie teoretycznie nikt na nie nie patrzy, sprawia, że nie trudzimy się zbytnio, jeżeli chodzi o ich przechowywanie.

Znaleźliśmy idealne rozwiązanie tego problemu- obrotowy regał, który pozwala na to, aby zmieścić wiele przedmiotów i mieć do nich jednocześnie łatwy dostęp. Wykonany z solidnego drewna, jest solidna konstrukcją, która może pomieścić także ciężkie przedmioty, takie jak skrzynie z narzędziami, słoje z ogórkami kiszonymi czy dżemami, a także wiele par butów. Jego obrotowa funkcja ułatwia do niego dostęp oraz sprawia, że można go przestawiać w zależności od naszych potrzeb.