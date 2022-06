Zachwycający projekt domu jak z bajki!

Dom, który chcielibyśmy Wam dziś zaprezentować jest spełnieniem amerykańskiego snu. To wyjątkowy obiekt, który wyróżnia się nieprawdopodobnym stylem, klasą i smakiem. Dom jest kwintesencją stylu amerykańskiego, głównie przez wzgląd na jasną elewację oraz bardzo charakterystyczny dizajn budynku. Poza odcieniem elewacji ogromne znaczenie ma również przestrzeń. Typowo europejskie domy to przede wszystkim ciemna elewacja nawiązująca do stylu francuskiego, kolonialnego oraz dużo mniejsza przestrzeń mieszkalna. Przypatrzmy się lepiej temu obiektowi i zajrzyjmy do środka! Jesteście chętni?