homify 360°: modny apartament w Monachium

Centralnie położone i w bezpośrednim sąsiedztwie parku, jasne i przestronne, ale także przytulne i ciepłe, charakteryzujące się otwartością przestrzeni, lecz jednocześnie zaciszne i intymne- mieszkanie to przy Angielskich Ogrodach w Monachium spełnia wszystkie oczekiwania, jakie można mieć co do miejsca zamieszkania w dużym, dynamicznie rozwijającym się mieście. A co najważniejsze dla jego mieszkańców: modne, stylowe i trendy! Bez względu na to, czy w kuchni, czy też w łazience- wystój musi pasować do swojego właściciela. Tak jak buty do torebki!