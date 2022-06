Brylant pośród domów!

Do kuchni nasi profesjonaliści wybrali proste meble, których połyskujące fronty pięknie odbijają światło. Fachowcy stworzyli kompozycję bazującą na kolorach szachownicy, co dodaje tej strefie wręcz minimalistycznego charakteru. Niezwykle modnym elementem nowoczesnej kuchni jest funkcjonalna wyspa. Dzięki niej przygotowywanie posiłków jest dużo łatwiejsze. Co więcej, stanowi ona bardzo stylowy akcent we wnętrzu! Aranżując to pomieszczenie w swoich czterech ścianach, koniecznie zastanówcie się nad wprowadzeniem takiej wyspy kuchennej.