Fantastyczny dom letni w Sylt

Patrząc na tę posiadłość przede wszystkim jesteśmy onieśmieleni jej rozmiarami. Dom składa się z trzech pięter i wielu przestronnych pokoi, m.in. głównej sypialni, salonu połączonego z jadalnią, sypialni dla gości oraz pokoi dla dzieci. Wykonany z czerwonej cegły zapewnia jego domownikom przyjemny, chłodny mikroklimat w upalne dni, natomiast zimą doskonale izoluje. Co więcej to wytrzymały i odporny na działanie temperatury oraz wilgoci materiał budowlany, który uzyskuje się poprzez 3 procesy – suszenia, wypalania i naparzania parą wodną. Tak, więc spokojnie możemy powiedzieć, że ten zjawiskowy domek letni może pełnić funkcję całorocznej rezydencji. Jesteście ciekawi jak prezentuje się w środku? No to zapraszamy!