10 wyjątkowych sposobów na oświetlenie domu!

Przestrzeń pod schodami jest często marnowana lub wykorzystywana do stworzenia miejsca do przechowywania różnych rzeczy. Dlaczego nie zainstalować wspaniałych wiszących lamp, które nie tylko stworzą jasną strefę, ale również będą mogły być wykorzystywane do eksponowania pamiątek i małych dzieł sztuki? Jak widać, jest to świetny pomysł!