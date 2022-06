Olśniewający projekt futurystycznej rezydencji

Office of Feeling Architecture, Lda

Front tej konstrukcji mieszkalnej jest bardzo tajemniczy i w niczym nie przypomina tradycyjnego domu. Z przodu znajduje się bowiem tylko garaż na dwa samochody. Brak drzwi wejściowych, okien itp. Przechodząc obok można by się zastanowić czy rzeczywiście to jest dom. Architekci nie chcieli, aby właściciele musieli martwić się o zachowanie prywatności, stąd dziwny i nietypowy rozkład. Jak Wam się podoba przód budynku? Jesteście ciekawi co skrywa w środku?