Miniaturowe mieszkanie unowocześnione!

Przenosimy się do strefy wspólnej, którą zaaranżowano równie pomysłowo, co pokoje prywatne. Białe ściany stanowią doskonałe neutralne tło dla kolorowego i wyrazistego wyposażenia. Miejsca do siedzenia i do relaksu nie zajmują dużo przestrzeni, są praktyczne i funkcjonalne. Nowoczesne meble i dekoracje wprowadzają tutaj radosny klimat, sprawiając, że w takim pomieszczeniu aż chce się spędzać czas!