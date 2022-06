Od klaustrofobicznego mieszkania do nowoczesnego apartamentu

Zdjęcie to ukazuje nam, jak przygnębiająco prezentowało się to mieszkanie przed renowacją. Poszczególne pomieszczenia były nie tylko małe i ciasne, ale także urządzone w taki sposób, że przestrzeń zdawała się jeszcze bardziej zawężać. Dodatkowo panował tu bałagan niemal nie do opisania. Małe wnętrza powinny być utrzymane w ciągłym porządku i dobrej organizacji, aby dzięki temu zdawały się przestronniejsze i optycznie większe. W tym przypadku właściciele nie podołali zadaniu, co zaowocowało mieszkaniem w bardzo nieprzyjemnych warunkach.