Spektakularna renowacja nudnej kamienicy!

Tak prezentował się budynek w stanie surowym. Była częścią rzędu szeregowców, jednym z segmentów niskiej zabudowy, tak charakterystycznej dla wsi i małych miejscowości. Znajdował się jednak w opłakanym stanie i zdecydowanie nie nadawał się do tego, aby w nim zamieszkać. Odpadający z elewacji tynk, stare okna i drzwi, wiekowy dach, pokryty zmurszałą dachówką- wszystko to domagało się natychmiastowej rewolucji. Architekci oraz specjaliści od odbudowy i renowacji potrafili jednak dostrzec ogromny potencjał tego budynku i zdecydowali się poddać go totalnej metamorfozie.