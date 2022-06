10 ciekawych pomysłów na telewizor w salonie!

Jak wyznaczyć odpowienie miejsce na telewizor? Telewizor w salonie to standard niemal każdego, polskiego domu. Choć telewizor można postawić w każdym innym pokoju, to jednak salon to pomieszczenie, do którego pasuje najbardziej. Przed zakupem telewizora do salonu powinniśmy sie zastanowić jakie miejsce i jak duża powierzchnie planujemy na niego przeznaczyc. By telewizor w salonie był strzałem w dziesiatke warto przemyslec 3 rzeczy: wysokość, na której planujemy powiesic odbiornik, oświetlenie pomieszczenia oraz odległość wypoczynku od ekranu. Zobaczmy inne rozwiazania dla telewizora w salonie tu.