Aranżacja małej łazienki jest wymagającym zadaniem, ponieważ musimy zmieścić wszystkie użytkowe elementy wyposażenia, a do tego powinna wyglądać estetycznie. W łazience zaczynamy dzień biorąc prysznic i układając włosy i również w łazience go kończymy – zmywając makijaż i biorąc relaksującą kąpiel, żeby wskoczyć wreszcie w piżamę i móc zregenerować siły podczas snu. Właśnie dlatego łazienka powinna być urządzona w takim stylu, jaki nam odpowiada, bo będzie to wpływać na nasze samopoczucie. W przypadku mniejszych łazienek często musimy zdecydować, czy wolimy wannę, czy prysznic, bo nie zawsze i to, i to się zmieści. Kolory na ścianach nie powinny być zbyt intensywne, raczej oscylujące w jasnych barwach i bieli, które optycznie powiększą przestrzeń. Oprócz tego mile widziane są lustra, właściwie to jak najwięcej luster – dzięki nim łazienka wyda się większa niż w rzeczywistości.

Oto kilka przykładów na pomysłowe projekty małych łazienek, które sprawdzą się zarówno w bloku, jak w i domu jednorodzinnym.