Przebudowa przestrzeni dla smakoszy

Dzisiaj pokażemy Wam projekt przemiany, która wymagała starannej pracy, odpowiedniego dopasowania i skupienia się na funkcjonalnym charakterze. Prostota i komfort to aspekty aranżacji, które zawsze idą ze sobą w parze. Architekci Argollo Martins & Associates Architects skupili się na naturalnych materiałach, czyli kamieniu i drewnie – dają fantastyczną paletę barw, a poza tym są materiałami lokalnymi, co znacząco wpływa na ich cenę, jak również wytrzymałość. Cały obszar, który został odrestaurowany to 200m², jednak skupimy się w tym artykule tylko na tarasie, który służy za kuchnię letnią i miejsce do rodzinnych spotkań.