W 8 kroków do piękniejszej łazienki!

Wspomnieliśmy o tym w poprzednim punkcie, ale warto to podkreślić: nie można przecenić wagi dobrego oświetlenia dla budowania stylowej aranżacji wnętrza. Zasada ta odnosi się oczywiście także do łazienek. Odpowiednio dobrane lampy mogą stworzyć wyjątkowy klimat, stać się kluczowymi elementami dekoracji. Nie ważne czy marzymy o nowoczesnych kulach czy o luksusowym żyrandolu, pamiętajmy aby pasowały do całości projektu.