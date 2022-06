10 najciekawszych wysp kuchennych!

Wyspy kuchenne to idealne rozwiązanie do kuchni. Ten ciąg szafek stanowiący odrebny – wolnostojący element kuchni to funcjonalne rozwiąznie pasujące niemal do każdego rodzaju kuchnii. Najcześciej stosowany jest w kuchniach otwartych. Jednak jeśli nasza zamknięta kuchnia, jak na zdjęciu obok jest wystarczająco duża wyspy kuchenne to genialne również dla nas.

Wyspy kuchenne to alternatywa dla każdego rozdzaju wnętrza. Niezależnie od tego czy jest ono nowoczesne, prowansalskie czy industrialne. Projekt obok to propozycja dla osób odważnych, lubiących zabawę stylem. Autor połączył nowoczesność z surowym wnętrzem z kamienia. Efekt genialny! Brawo!