Mieszkanie na 13m2? Czy to możliwe?!

Aby móc zamieszkać w takim mini domku wystarczy kilka chwil – jest on transportowany za pomocą dźwigu do pożądanego miejsca i do tego momentu przerabianie kontenera jest w naszych rękach. Musimy zajść się montażem okien, podłączeniem instalacji grzewczej, bieżącej wody oraz elektryczności. Jak każdy remont może się nieco przedłużyć, ale patrząc na wielkość pomieszczenia, nie powinno nam to zająć więcej niż kilku dni.