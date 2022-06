Komfortowy dom z zaskakującą nutą natury

Nigdy nie należy oceniać książki po okładce, jak to się mówi, a już na pewno w przypadku tego niezwykłego domu z siedzibą w Hongkongu. Apartament jest położony w spokojnej dzielnicy miasta charakteryzującej się domami w stylu białych pudelek. Został odnowiony i wyposażony w bardzo luksusowy sposób a największą niespodzianką w nim jest prywatny las bambusowy! Ale to nie koniec niespodzianek… Architekci, którzy podjęli się wykonania tego projektu to polskie biuro OneByNine.

Zapraszamy na spacer po przytulnych i wygodnych wnętrzach urządzonych w surowym minimalistycznym stylu. Zadziwią Was eleganckie wykończenia w kuchni i łazience ale prawdziwym zwieńczeniem, wisienką na torcie jest niewątpliwie biała marmurowa łazienka. Czyste linie i nieskazitelne wykończenie przestrzeni tworzy efekt majestatyczny, co oznacza, że gdy juz raz tam wejdziemy być może nigdy nie będziemy chcieli go opuścić…

Za wysokimi murami spoczywa spokojny, prywatny dziedziniec. W mieście, w którym przestrzeń jest luksusem, ten dom jest naprawdę skarbem. Zapraszamy na spacer po tej niezwykłej willi!