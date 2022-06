Drewniana chatka ukryta w leśnej gęstwinie

Właściciele szukali przez długi czas idealnej lokalizacji do budowy domu a ich wymagania były bardzo rygorystyczne. Miejsce musiało mieć dobrą energię. Jednak, po żmudnych poszukiwaniach znaleźli to, czego od dawna pragnęli. Działka znajduje się w terenach górskich, na skraju lasu sosnowego. Jest bardzo widokowa co w kontekście licznych przeszkleń w domu ma ogromne znaczenie. Prosta bryła budynku, bardzo elegancki dach w stylu górskim i ozdobna drewniana elewacja to elementy, które rzucają się na pierwszy rzut oka.