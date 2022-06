Rajska rezydencja, czyli nieustanny urlop we własnych czterech ścianach!

Kuchnię od podwórza oddzielają jedynie duże okna, które można otworzyć całkowicie, a co za tym idzie – połączyć w jedność wnętrze budynku z jego tarasem. Okna rozciągające się od sufitu do podłogi, zamknięte, mają wiele zalet. Do największych z nich należy fakt, że doprowadzają one do środka dużą ilość naturalnego światła dziennego oraz sprawiają, że pomieszczenie optycznie wydaje się większe.

Dominującym elementem w kuchni jest bar, wykonany z granitu i ciemnego drewna. Jest to zarówno doskonałe miejsce do przygotowania posiłku, jak i wypicia drinka oraz przegryzienia czegoś drobnego. Ciekawe stołki barowe zachęcają do odpoczynku w przyjaznym towarzystwie. Trzy nowoczesne lampy w stylu industrialnym, wykonane z matowej stali szlachetnej, stanowią doskonałe uzupełnienie chłodnego granitu blatu i podłóg.