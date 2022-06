Polski projekt wyjątkowego domu jednorodzinnego!

Na koniec zaglądamy do kuchni, która jest przykładem aranżacji pomysłowej i nowoczesnej. Biała zabudowa o gładkich frontach skrywa liczne miejsca na przechowywanie przyborów czy akcesoriów kuchennych. Dodatkowe szafki umieszczono nad oknami, estetycznie wkomponowując je w ścianę. Blaty wykonano z kolei z granitu, który swoją barwą wyraziście kontrastuje z bielą mebli. Ich układ jest praktyczny i umożliwia wygodne gotowanie. Wielkim atutem tego pomieszczenia jest wyspa kuchenna, w którą wbudowano palnik elektryczny. Spełnia ona nie tylko funkcję miejsca do przygotowywania potraw, ale także barku z miejscami do siedzenia oraz dodatkowej przestrzeni na przechowywanie.

