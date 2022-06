6 sposobów na stylowe urządzenie małego mieszkania!

Niektórzy z nas mają szczęście i posiadają poddasze. Jeżeli tak właśnie wygląda nasza sytuacja, warto jest zbadać możliwości poddasza lub strychu, a może uda się wydzielić część do zamieszkania. Dawno minęły już czasy, kiedy to poddasze służyło wyłącznie jako składzik niepotrzebnych lub sezonowo używanych rzeczy. Wykorzystajmy poddasze i stwórzmy funkcjonalne pomieszczenie, jak na przykład pokój gościnny, pokój multimedialny, lub gabinet. Ważną rzeczą jest mieć jasny obraz tego, na co możemy sobie pozwolić na poddaszu, jakich mebli użyć, w jakim stylu urządzić to pomieszczenie, etc. Oczywiście, czym bardziej funkcjonalne meble, tym lepiej! Wykorzystajmy też miejsce pod skosami sufitu.

