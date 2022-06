Beton na podłodze – dlaczego to świetny pomysł?

Podłoga z betonu jest bardzo trwała, niemal niezniszczalna i to na całe życie. Betonowa posadzka wytrzyma o wiele więcej niż płytki ceramiczne, czy panele – nie straszne są jej spadające przedmioty, czy rozlane napoje – zniesie wszystko. Właśnie dlatego coraz częściej możemy ją spotkać w domowych zakątkach. Jeżeli nie podoba nam się odcień, zawsze możemy go pokryć farbą, więc nie musimy się obawiać, że nie będzie pasować do naszego wnętrza, jeżeli akurat styl industrialny nie jest naszym celem. Odpowiednio położony i zaimpregnowany beton nie pęka, nie brudzi się i nie ściera. Możemy go położyć w każdym pomieszczeniu w domu – sprawdzi się dobrze zarówno we wnętrzu o wysokiej wilgotności powietrza, jak również w tych bardziej suchych.