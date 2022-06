Nowoczesny apartament w alpejskim stylu!

Połączenie kuchni z jadalnią jest często spotykanym rozwiązaniem, szczególnie w tych domach, w których nie można wydzielić odrębnego pomieszczenia na jadalnie. Te klasyczne, osobne miejsca do spożywania posiłków odchodzą powoli do lamusa, a to za sprawą niekwestionowanych zalet takiego połączenia, jakim jest kuchnia z jadalnią. Często tworząc strefę wspólną wraz z salonem, symbolicznie oddzielone barkiem lub regałem stanowią jedno ogromne serce całego domu. Ułatwia to kontakt z domownikami, pozwala na szybsze przeniesienie potraw i sprzyja rodzinnej atmosferze.