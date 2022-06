Nowoczesny dom przesiąknięty kolorami Meksyku!

Salon to przylegające do strefy kuchennej miejsce, które emanuje swobodą i nowoczesnym luksusem. Dzieje się tak za sprawą jasnych kolorów i stylowych mebli. Zielone płytki podłogowe zapewniają silną estetyczną podstawę do wspierania eleganckich, szarych foteli i współczesnej kanapy. Ogromne przeszklenie to miejsce przez które przepływa dzienne światło uwydatniając akcenty kolorystyczne takie jak poduszki czy grafika na ścianie.

