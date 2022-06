Białe meble- recepta na nowoczesny salon!

Skoro mamy już białe meble do salonu to warto zadbać o dekoracje, które nadadzą wnętrzu indywidualny styl i niepowtarzalny charakter. Niebywałym plusem białych mebli jest to, że możemy do nich dodać wszystko i zawsze będzie to dobrze wyglądać. Jeżeli gromadzimy pamiątki i rzeźby, to białe półki i regały będą dla nich idealnym miejscem. Nie zapominajmy również o obrazach i dekoracjach naściennych, ponieważ dodają białemu wnętrzu uroku i przykuwają uwagę. W takim salonie możemy się poczuć jak w prawdziwej galerii sztuki!