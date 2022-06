Stylowy dom pełen niespodzianek!

Już na pierwszy rzut oka widać, że będziemy tu mieć do czynienia z prawdziwym architektonicznym oryginałem. Pomimo pewnych klasycznych elementów, jak dach pokryty blachą czy ceglany fragment fasady, dom emanuje niepowtarzalnością zupełnie przełamuje konwencję. Jego bryła ma imponujący kształt i ciekawą formę. Nie ma tu miejsca na regularność, ale jest za to przestrzeń na eksperymentowanie z różnorodnymi materiałami i kolorami. Dom otoczony jest przestronnym ogrodem, w którym, równie oryginalnie, nie ma trawnika, ale jest za to mnóstwo kamieni.