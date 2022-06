Nowoczesny dom z efektem WOW!

Także w sypialni zdecydowano się na duże okna, dzięki czemu mieszkańcy mogą budzić się wraz z wpadającymi do środka promieniami słońca. Pomieszczenie to urządzono elegancko i stylowo- nie zabrakło także elementów, które czynią je przytulnym i ciepłym. drewniana podłoga świetnie komponuje się z białymi ścianami, a brązowe meble i tekstylia w kolorze cappuccino doskonale tutaj pasują. Zamiast dekoracji zdecydowano się na bujną roślinność, poprawiającą jakość powietrza we wnętrzu. Taka aranżacja wspomaga lepszy sen oraz odpoczynek.