Polski projekt nowoczesnego domu jednorodzinnego!

Planując budowę własnego domu spędzamy długie godziny przeszukując internetowe katalogi pracowni architektonicznych, licząc na to, że jeden z projektów wpadnie nam w oko. Trudno jest jednak znaleźć taki, który usatysfakcjonowałby nas w stu procentach. Współcześnie podejmując decyzję o budowie każdy z nas ma liczne wymagania, które wybrany projekt musi spełniać- nowoczesność, funkcjonalność, stylowość, wygoda, elegancja. Ważna jest także wysoka jakość materiałów, a także walory energetyczne domu, dzięki którym można sporo na przestrzeni lat zaoszczędzić.

Ten projekt od polskiej pracowni archon spełni oczekiwania wielu z Was. Klasyczna bryła domu skrywa praktyczne i stylowe zarazem wnętrza. Doskonale nadaje się on dla typowe rodziny o modelu 2+2. Obejrzyjcie go i przekonajcie się, czy to jest to, czego tak długo szukaliście!