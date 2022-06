Rodzinny, drewniany dom pełen blasku

Dom, który dziś chcielibyśmy Wam zaprezentować to dzieło koreańskich architektów z pracowni Woodsun. Jest uosobieniem naturalnego, klasycznego piękna, prostoty oraz funkcjonalności. Jego forma oraz ponadczasowy dizajn nadają się do każdego typu otoczenia, a więc jest to bez znaczenia czy to gęsto zaludniona dzielnica czy dom na przedmieściach, idealnie sprawdzi się w każdej przestrzeni. Nowoczesna architektura coraz częściej sięga po ekologiczne, naturalne materiały budowlane, a także innowacyjne technologie, które mają na celu nie tylko zmniejszyć rachunki, ale także wykazać się wyjątkową dbałością o własne otoczenie i środowisko. Zobaczcie jak w całości i z bliska prezentuje się ten wyjątkowy budynek mieszkalny.