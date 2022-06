Stylowy i nowoczesny dom wolnostojący

Salon utrzymany jest w podobnym klimacie co kuchnia i jadalnia, panuje przede wszystkim ta sama kolorystyka. Całość utrzymana jest w srebrzystym odcieniu brązu, szarości oraz bieli. Wyrazistości i ciekawszego wyglądu dodaje tapeta. W salonie nie brakuje miejsc dla wszystkich domowników, dzięki czemu jest to przestrzeń idealna do wspólnego wypoczynku. Długie, skórzane kanapy rozstawiono w kształcie litery L, tak by zapewnić możliwie jak najlepszy układ tej przestrzeni dziennej. Dywan, kolorowe poduchy, zasłony oraz roślina doniczkowa ocieplają to wnętrze nadając mu bardziej domowego, uroczego klimatu.