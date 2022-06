10 pomysłów na udekorowanie klatki schodowej ogrodem!

Piękno, które daje nam ogród, rzadko możemy spotkać w innych częściach domostwa, a połączenie czystego splendoru natury z ciężką pracą, którą wkładamy w stworzenie ogrodu, jest tym, co tak naprawdę nas urzeka i napawa dumą.

To właśnie jest powodem, który pchnął nas do omawiania ogrodów w tym Katalogu Inspiracji. Jednak nie będziemy mówić ogólnie o ogrodach, ale o szczególnym ich wydaniu: o ogrodach na klatkach schodowych. Jest to wyraz wielkiej ewolucji w projektowaniu i aranżacji wnętrz. Niezależnie od tego, czy znajdują się one na zewnątrz czy wewnątrz nieruchomości, najprawdopodobniej znajdziemy jakieś schody, a jeśli tak właśnie jest, to znajdziemy też idealne miejsce, aby pozwolić naturze wyrazić swoje piękno w ich pobliżu.

Nie ma na co czekać… pozostaje jedynie zaprosić Was do obejrzenia tych fenomenalnych ogrodów stworzonych przy schodach. Wybraliśmy dla Was 10 wybitnych przykładów. Zapraszamy!