Praktyczne przykłady na wykorzystanie wody deszczowej

Jeśli nie planujemy wdrażania do naszego ogrodu żadnych innowacyjnych, nowoczesnych technologii doskonałą alternatywą jest proste i efektowne rozwiązanie, jak to widoczne powyżej. Wykorzystanie starej wanny jako miejsca do stworzenia kolorowego, bujnego stawu. Dzięki temu nasz ogród zyska zupełnie innego, znacznie ciekawszego i bardziej wyrazistego charakteru, a my tym samym zapewnimy sobie wodę do podlewania pozostałej roślinności. Czyż nie jest to genialny sposób?