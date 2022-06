Mały jednorodzinny dom w Flensburgu

Patrząc na dom z innej perspektywy dostrzegamy malutki balkon w górnej części budynku oraz zadaszoną, niewielkich rozmiarów loggię, która fantastycznie sprawdzi się podczas deszczowych dni. Balkon, mimo ograniczonej i skromnej powierzchni można ciekawie zaaranżować, tak by pełnił komfortowe i przytulne miejsce dla chcących wypocząć domowników. Jeśli nie macie zupełnie pomysłu na aranżację małego balkonu to koniecznie zajrzyjcie do katalogu: 8 pomysłów na mały balkon!