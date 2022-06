Schody jako element wystroju: 16 stylowych pomysłów

Otwarty plan parteru, który zawiera w sobie przestrzeń salonu, kuchni i jadalni, to wciąż najpopularniejsze rozwiązanie we współczesnych domach. Zapewnia poczucie przestronności, łatwość komunikacji, harmonijne przechodzenie w siebie poszczególnych stref. Oczywiście w takim projekcie wszystkie części muszą do siebie pasować, a jedną z tych części są… schody. W otwartej przestrzeni w sposób szczególny nie mogą być one jedynie praktyczne, ale muszą być również estetycznie interesujące. Stają się elementem wystroju przełamującym horyzontalność aranżacji, siłą rzeczy skupiają na sobie uwagę.

Zastanawiacie się, jakie schody będą dla Was najodpowiedniejsze? Poniższy przegląd najciekawszych realizacji od naszych projektantów, architektów oraz architektów wnętrz z pewnością rozjaśni Wam sytuację…