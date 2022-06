Odnowić i zaoszczędzić? To możliwe!

Kiedy myślimy o renowacji, często zapominamy, że sufit jest tak samo ważny jak ściany, podłoga czy wystrój! Nowe oświetlenie może całkowicie odmienić charakter pomieszczenia, a wymieniając je na bardziej energooszczędne uczynimy zadość naturze i naszym portfelom. Tak, jak w przypadku wszelkich prac związanych elektryką, powinniśmy zgłosić się do fachowca. Jeśli sami nie jesteśmy pewni, jaki system oświetlenia wybrać, by jak najlepiej wpisywał się do aranżacji naszego ukochanego wnętrza, to kierując się do projektanta oświetlenia z pewnością nie popełnimy błędu.