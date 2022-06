Dom ze współczesnej baśni!

Powoli żegnamy się z tym urokliwym domem, baśniowym lecz jest to baśń nowoczesna! Wychodzimy do ogrodu, w którym uświadamiamy sobie skalę nierówności terenu, z jaką poradzić sobie musieli nasi architekci. Okiennice w kolorze morskim oraz dopasowana do nich zielona ławeczka z jednej strony pełne są czaru tradycji, a z drugiej zaskakujące dobrze pasują do całkowicie nowoczesnej, niebieskiej łazienki czekającej we wnętrzu. Każdy szczegół został tutaj przemyślany, co pozwoliło stworzyć domową oazę dla współczesnej rodziny.