Otwarte kuchnie, w których można się zakochać!

Kuchnie otwarte na jadalnię i salon, będące funkcjonalną strefą w otwartej przestrzeni to rozwiązanie aranżacyjne, które od lat nie wychodzi z mody. A jeszcze kilka dekad temu byłoby nie do pomyślenia! Dlaczego? Powodów szukać należy w zmianie naszego stylu życia. Kuchnia nie jest już jedynie królestwem kobiety, w którym przygotowuje ona potrawy, aby zaimponować gościom swoim kunsztem. Teraz przygotowywanie prostych potraw czy przystawek w obecności zaproszonych osób już nikogo nie dziwi, stajemy się coraz mniej formalni. Kuchnie projektuje się nierzadko z myślą o tym, by gotujący mógł jednocześnie rozmawiać z siedzącym w jadalni czy w strefie śniadaniowej gościem bądź członkiem rodziny. Wybierając otwartą kuchnię dużo łatwiej stworzyć przestronną aranżację.

Jeśli i Wy zastanawiacie się nad projektem Waszej otwartej kuchni, to ten artykuł powstał właśnie dla Was. Pokażemy Wam dzisiaj najpiękniejsze realizacje od naszych architektów wnętrz, które z pewnością przypadną Wam do gustu!