Top 5 tygodnia – wyjątkowe projekty domów jednorodzinnych i jednoosobowych!!

Dla wielu, planujących budowę własnego gniazdka, dom parterowy to jedyna opcja godna rozważenia. Ma on wyższość nad innymi rodzajami domów jednorodzinnych pod wieloma względami: jego bryła jest nowoczesna, jest tez praktyczny, gdyż usuwa konieczność przemieszczania się po schodach, co jest szczególnie ważne dla rodzin z dziećmi lub osób starszych. Dodatkowo zawsze istnieje opcja zagospodarowania jego poddasza, dzięki czemu powiększyć można dostępną przestrzeń użytkową. Z resztą zobaczcie sami na: Idealny dom dla nowoczesnej polskiej rodziny!