Nowoczesny dom pełen inteligentnych rozwiązań!

Nowoczesna architektura to nie tylko współczesny design, ale także zaawansowane technologicznie rozwiązania, wykorzystane nie tylko do konstrukcji budynku, ale także wykończenia jego wnętrz. Architekci operujący w dziedzinie nowoczesnych technologii adoptują szereg rozwiązań, które czynią mieszkanie inteligentnym- oszczędzają nie tylko czas i wysiłek, ale przede wszystkim energię, przyczyniając się do bardziej oszczędnego i ekologicznego życia.

Przykład z dzisiejszego Katalogu Inspiracji to wyjątkowy dom, który prezentuje się świetnie nie tylko pod względem estetycznym, ale i technologicznym. Świetna izolacja termiczna, nowoczesne, trójwarstwowe okna, panele słoneczne na dachu, a przede wszystkim imponujący system inteligentnego domu, pozwalający z telefonu czy komputera zarządzać jego wszystkimi funkcjami- wszystko to sprawia, że dom ten dla każdego stanie się obiektem pożądania!