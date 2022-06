Innowacyjny dom pełen światła!

To właśnie kuchnia jest jego sercem i w niej spędzamy całkiem sporo czasu przygotowując posiłki. Jeżeli jest to kuchnia połączona z jadalnią, to dodatkowo musimy zadbać o przestrzeń. W przypadku kuchni połączonej z salonem, musimy się zastanowić, jak powinny do siebie pasować. Ta otwarta strefa dzienna została w całości urządzona w bieli, królują w niej nowoczesne meble i akcesoria, a jako kontrast mamy ciemny odcień podłogi z naturalnego drewna.