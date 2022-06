homify 360°: czarny dom jednorodzinny w Berlinie

Każda kobieta powinna mieć ją w szafie, gdyż pasuje praktycznie do każdej okazji, poczynając od romantycznej randki, a kończąc na wystawnym przyjęciu firmowym. Jest klasyczna, elegancka, elastyczna jeżeli chodzi o dodatki i akcesoria: mała czarna, królowa wszystkich sukienek. Istnieje w naszej świadomości pogląd, że czerń wygląda świetnie na każdej osobie i do wszystkiego pasuje. A co z czernią w architekturze? Jesteśmy zdania, iż również w przypadku tego czarnego domu może być to prawdą. Oczywiście, z nieruchomością nie można eksperymentować tak, jak z sukienką- koszty jednego są nieporównywalne do drugiego. Ale warto zerknąć na ten projekt z serii homify 360° i przekonać się, czy czerń jako kolor zewnętrznej fasady domu może stać się nowym, modnym trendem.

Ten dom w jednej z dzielnic Berlina łączy w sobie mieszkaniowy styl loftu z charakterem życia na przedmieściach. Centralną częścią tego budynku o łącznej powierzchni 250 metrów kwadratowych jest salon na wyższym poziomie, od którego pod różnymi kątami odchodzą inne pomieszczenia. Pokoje takie jak kuchnia, jadalnia, toaleta i schowek gospodarczy zajmują otwartą przestrzeń na parterze. Pomieszczenia prywatne, jak sypialnia i łazienka, znajdują się na pierwszym piętrze. Zewnętrzna fasada stworzona jest z poprzecznej lamelowej konstrukcji, tworząc ciekawe optyczne wrażenie dopasowania do otaczających dom drzew.