7 inspiracji na kafelki łazienkowe

Ściany pokryte dużymi, monochromatycznymi kafelkami odeszły już dawno do lamusa. Co jest teraz modne i na topie, to wykorzystywanie kafelek o różnorodnych kolorach i teksturach, tworzących razem zadziwiający efekt. Zestawianie pozornie gryzących się odcieni, lub konfrontacja sprzecznych wzorów i powierzchni, to trend, który dominuje nowoczesne kafelkowanie.

W tej łazience czarne, połyskujące kafelki przedzielone zostały pasem kafelek złotych, o różnych wzorach, dając razem elegancki i luksusowy efekt. Łazienka ta ma także tajemniczy i mistyczny charakter.