Idealny dom na weekend (i nie tylko!)

Wielkimi krokami zbliża się lato! Dni są coraz cieplejsze, chłodne wieczory należą do rzadkości, a dzień zdaje się być dłuższy. Taka aura sprawia, że pewnie większość z Was myślała już o spędzeniu swojego wolnego weekendu w jakimś uroczym, zielonym zakątku. Wspaniała pogoda, świeże powietrze i śpiew ptaków to elementy, które niewątpliwie pozwolą Wam wypocząć. Zamiast szukania ofert noclegów w malowniczych miejscowościach, może warto pomyśleć o stworzeniu własnego domu poza miastem, do którego moglibyście jeździć, kiedy tylko najdzie Was ochota? Takie marzenie mieli właściciele obiektu, który dzisiaj wspólnie zwiedzimy. Dzięki doświadczeniu naszych architektów mogło się ono spełnić! Fachowcy zaprojektowali stylowy dom, który zachwyca swoim designem. Sprawdźcie sami!