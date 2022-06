9 pomysłowych domów prefabrykowanych, które Was zaskoczą!

Domy prefabrykowane stają się coraz bardziej popularne. To, co kiedyś było potępiane i kojarzyło się z masową produkcją, dziś cechuje spersonalizowany design i wiele innych zalet. Szczególną korzyścią przy wyborze domu prefabrykowanego, w porównaniu z tradycyjnym, jest krótki czas budowy. Indywidualne części domu są zwykle fabrycznie produkowane z drewna, a następnie montowane w całość na placu budowy. Dlatego też, taki dom, wybudowany po kilku miesiącach przygotowań, tuż po skonstruowaniu jest oddawany do użytku. Powiedzmy, że jest to zaleta domu wybudowanego pod klucz.

Domy prefabrykowane mogą być architektonicznie bardzo dobrze przystosowane do indywidualnych potrzeb właścicieli. W dzisiejszym Katalogu Inspiracji pokażemy Wam, że domy prefabrykowane nie są budowane pod jedną linijkę, ale jest wiele przeróżnych modeli i projektów, od tych bardziej klasycznych, po bardzo nowoczesne.

Gotowi na odwiedzenie 9 domów prefabrykowanych, które zaskakują swoją bryłą i aranżacją? Poznajcie szerokie spektrum domów prefabrykowanych, zapraszamy!