Rustykalny dom jak z obrazka!

Niektóre z projektów, które prezentujemy na homify, przenoszą nas do zupełnie innego, bajkowego świata. Takich domów nie mamy okazji oglądać często w naszym polskim krajobrazie architektonicznym, co nie oznacza jednak, że nie możemy dać porwać się marzeniom. Projekt z dzisiejszego Katalogu Inspiracji zabierze nas do Włoch, gdzie w typowo toskańskim krajobrazie odrestaurowano wiekową, tradycyjną willę. Jest ona przykładem architektury rustykalnej w nowoczesnym wydaniu. Z zewnątrz emanuje klasycznym czarem, a jej wnętrza urządzono nowocześnie, ale z respektem dla tradycji. Zobaczcie sami!