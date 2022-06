5 olśniewających apartamentów poniżej 70 m²

Idealnym sposobem na wykorzystanie wysokiego sufitu w mieszkaniu jest wydzielenie miejsca na antresolę. Dzięki temu mieszkanie zyskuje nie tylko oryginalnego i niebanalnego charakteru, ale także dodatkową przestrzeń do zagospodarowania. Wnętrze widoczne powyżej to połączenie stylu śródziemnomorskiego z odrobiną skandynawskiego klimatu. Wyraziste kolory, nietypowe wzory na podłodze, ekstrawaganckie oświetlenie oraz drewniane elementy tworzą bardzo ciekawą i kreatywną całość. Ta aranżacja z pewnością przypadnie do gustu osobom żywiołowym, pełnym energii i zapału do działania!