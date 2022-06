Jadalnia – sprawcie by była wyjątkowa!

Jadalnia to nie tylko miejsce spożywania posiłków, to także miejsce spotkań z rodziną i z przyjaciółmi, a przez to również pomieszczenie reprezentacyjne. To tutaj celebrujemy święta Bożego Narodzenia, Wielkanocne czy jubileusze członków naszej rodziny. Dlatego właśnie powinniśmy zadbać, aby miejsce to miało odpowiedni klimat i było dopasowane do potrzeb naszych i naszych współbiesiadników. Pamiętajcie o specjalnej oprawie – obrus, serwetki, piękna zastawa, dekoracje stołu. Ale to tylko dodatki dlatego najważniejsze abyście zaaranżowali ją w taki sposób aby nie zabrakło miejsca dla żadnego członka rodziny – duży stół i wygodne krzesła to must have każdej jadalni – salonu.