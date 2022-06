7 nowoczesnych ogrodów, dla których można stracić głowę!

Piękny ogród chciałby mieć każdy. Ale nie wszyscy gotowi są poświęcić każdą wolną chwilkę swojego czasu na jego pielęgnację. Praca w ogrodzie nie należy do najłatwiejszych, dlatego ci, którzy nie są gotowy na to poświęcenie, powinni zdecydować się raczej na ogród minimalistyczny, łatwy w utrzymaniu i w przeważającej mierze samowystarczalny. Dużo drewna, wysypane kamieniami ścieżki, obsypane korą skalniaki, a wszystko to uzupełnione niewymagającą pielęgnacji zielenią- takim ogrodem zająć się może każdy z nas!