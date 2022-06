10 niesamowitych schodów, przy których buzia zostaje otwarta

Jeżeli sądzicie, że wszystkie schody są takie same – jesteście w błędzie! Dzisiejszy Katalog Inspiracji to najlepszy sposób na to, aby Was z tego błędu wyprowadzić. Być może posiadacie w swoich domach dużo miejsca, które należałoby od nowa zaaranżować, uczynić niepowtarzalnym lub nadać mu dynamizmu. Przykłady zaprezentowane poniżej z pewnością okażą się pomocne przy wyborze schodów, a także dostarczą wielu pomysłów na zorganizowanie całej otoczki wokół tego, jakże fundamentalnego elementu architektonicznego.

Schody nie muszą być standardowe i klasyczne. W naszym artykule omówiamy różne pomysły na ich wykonanie, różne wzory oraz materiały budulcowe. A ponieważ schody ze szkła nie zawsze komponują się z resztą wnętrza, warto przyjrzeć się czasem także innym możliwym, bardziej niekonwencjonalnym opcjom. Oto nasze Top 10 schodów!