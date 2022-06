Oryginalny dom z niespodziewanym wnętrzem marzeń

Weszliśmy właśnie do środka tego stylowego obiektu. Umożliwiły nam to niezwykle oryginalne drzwi, które wyglądają niczym wrota do zamku. Ten element niewątpliwie podkreśla charakter budynku. Zwróćcie uwagę na ogromny dywan, który został umieszczony na podłodze. Jego kolor i wzór idealnie harmonizuje z drewnianymi elementami wnętrza. Nie ma wątpliwości co do tego, że kręcone schody prowadzące na piętro są równie stylowe, co drzwi wejściowe. Ich ozdobna balustrada wygląda naprawdę pięknie!